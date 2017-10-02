Власти Челябинска приготовились к режиму ЧС из-за холодов

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Челябинск, 2 октября. Местные власти объявили о введении режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации в Троицке.

В Троицке ремонтные бригады «Челябинских коммунальных тепловых сетей» по просьбе губернатора региона будут решать проблему со срывом начала отопительного сезона в центре города. В мэрии муниципалитета пояснили, что после смены теплоснабжающей организации «ТЭК» из-за крупной задолженности перед поставщиком начало отопительного сезона в Троицке было сорвано.

Есть подозрение, отмечают в администрации города, что сотрудники «ТЭК» целенаправленно создают утечки теплоносителя, не дают наполнить систему, провоцируют и не устраняют аварийные ситуации в сетях, пишет агентство URA.ru. Задачей выездных бригад станет устранение аварий и борьба с возможным саботажем.