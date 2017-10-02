Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру
Россия
Власти Челябинска приготовились к режиму ЧС из-за холодов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Челябинска приготовились к режиму ЧС из-за холодов

    15:40  2 Октября 2017
    51

    Власти Челябинска приготовились к режиму ЧС из-за холодов

    Челябинск, 2 октября. Местные власти объявили о введении режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации в Троицке.

    В Троицке ремонтные бригады «Челябинских коммунальных тепловых сетей» по просьбе губернатора региона будут решать проблему со срывом начала отопительного сезона в центре города. В мэрии муниципалитета пояснили, что после смены теплоснабжающей организации «ТЭК» из-за крупной задолженности перед поставщиком начало отопительного сезона в Троицке было сорвано.

    Есть подозрение, отмечают в администрации города, что сотрудники «ТЭК» целенаправленно создают утечки теплоносителя, не дают наполнить систему, провоцируют и не устраняют аварийные ситуации в сетях, пишет агентство URA.ru. Задачей выездных бригад станет устранение аварий и борьба с возможным саботажем.

    Власти Челябинска приготовились к режиму ЧС из-за холодов

    Автор: Алексей Громов
    #челябинск #отопление #холод #тэк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 59

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106569

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29781

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43965

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25008
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        59
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        429
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        4257
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        249