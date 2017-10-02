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Челябинский лихач прокатил сбитого инспектора ДПС на капоте и скрылся
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    Челябинский лихач прокатил сбитого инспектора ДПС на капоте и скрылся

    13:19  2 Октября 2017
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    Челябинский лихач прокатил сбитого инспектора ДПС на капоте и скрылся

    Челябинск, 2 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя ВАЗ-2101, который сбил сотрудника ДПС в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Инцидент произошел 30 сентября в селе Травники. Неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2101, не стал останавливаться на требование автоинспектора. Вместо этого злоумышленник сбил стоящего на дороге инспектора и провез его на капоте, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает телеканал «360».

    В результате сотрудник ДПС получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

    Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя ВАЗ-2101. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    Автор: Дима Оленин
    #урал #дпс
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