Челябинский лихач прокатил сбитого инспектора ДПС на капоте и скрылся

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Челябинск, 2 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя ВАЗ-2101, который сбил сотрудника ДПС в Чебаркульском районе Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 30 сентября в селе Травники. Неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2101, не стал останавливаться на требование автоинспектора. Вместо этого злоумышленник сбил стоящего на дороге инспектора и провез его на капоте, после чего скрылся в неизвестном направлении, передает телеканал «360».

В результате сотрудник ДПС получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение водителя ВАЗ-2101. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».