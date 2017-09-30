Грузовик насмерть сбил 81-летнюю женщину в Челябинской области

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Челябинск, 30 сентября. Правоохранительные органы Челябинской области устанавливают обстоятельства ДТП с летальным исходом в Миассе, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Накануне в Миассе произошел дорожный инцидент. Водитель «Урала» двигался по улице Пролетарской и на пешеходном переходе сбил 81-летнюю женщину. Пенсионерка получила тяжелые травмы, она скончалась в момент госпитализации. Ранее в самом Челябинске водитель иномарки наехал на молодого человека, который переходил проезжую часть по зебре, пострадавший попал в реанимацию.