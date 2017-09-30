Парк имени Путина может появится в Челябинске

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Челябинск, 29 сентября. Жители поселка Рощино под Челябинском разобьют парк имени президента в его день рождения, 7 октября.

С инициативой именного подарка для главы государства выступила депутат Рощинского сельского поселения Татьяна Дегтярева. Как рассказала Дегтярева корреспонденту «URA.RU», жители решили назвать сквер именем президента в том числе в надежде, что это поможет спасти лесопарк, в котором он расположен.

«Мы уже давно боремся за наш бор, который незаконно разделили на участки, продали и где стали вырубать деревья», — объяснила депутат.

В день рождения Владимира Путина жители планируют высадить вместо вырубленных деревьев саженцы.

Депутат планирует внести инициативу об официальном присвоении скверу нового имени на рассмотрение сельсовета в ближайшее время.

Поселок Рощино – привлекательное для застройки место под Челябинском. Всего власти раздали здесь 46 земельных участков. Местный жители посчитали это незаконным и обратились в полицию.