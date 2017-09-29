Суд признал незаконной подготовку пилотов в Челябинском летном училище

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Челябинск, 29 сентября. Челябинское летное училище гражданской авиации намерено обжаловать решение суда, который признал деятельность образовательного учреждения по подготовке пилотой незаконной, рассказали в училище.

Челябинский прокурор на транспорте подал иск в отношении местного летного училища о признании незконной подготовку специалистов авиационного персонала в отсутствии сертификата авиационного учебного центра. Копейский суд удовлетворил требование истц, одна образовательное учреждение намерение обжаловать решение судебной инстанции.

По словам представителя училища, в Челябинском училище не согласны с решением, поскольку прения развернулись вокруг понятия «специалист авиационного персонала», которое четко не прописано в законе. Спикер добавила, что училище готовит курсантов, а не специалистов, пишет РИА Новости.