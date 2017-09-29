Педагог-педофил развратил трех подростков в Челябинской области

В Избранное

Челябинск, 29 сентября. Педагога из города Озерска Челябинской области задержали по подозрению в педофилии.

Организатор клуба «Веста» мог развратить как минимум трех подростков в возрасте от 13 до 15 лет. В данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Отмечается, что задержанный за педофилию педагог каждое лето водил школьников в походы и экспедиции, в том числе в Белоруссию.