Педагог-педофил развратил трех подростков в Челябинской области
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Челябинск, 29 сентября. Педагога из города Озерска Челябинской области задержали по подозрению в педофилии.
Организатор клуба «Веста» мог развратить как минимум трех подростков в возрасте от 13 до 15 лет. В данный момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.
Отмечается, что задержанный за педофилию педагог каждое лето водил школьников в походы и экспедиции, в том числе в Белоруссию.
«Слухи о его психических отклонениях ходили давно, проверка проводилась очень по-тихому», — отмечает источник Ura.Ru.