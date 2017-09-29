Житель Копейска жестоко избил 11-месячную девочку из-за громкого плача

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Копейск, 29 сентября. 29-летний житель Копейска избил 11-месячную девочку из-за громкого плача. У малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ей может понадобиться операция.

Предварительно установлено, что вечером 27 сентября 21-летняя мать вместе с сожителем и подругой распивали алкоголь на кухне, после этого женщины вышли на улицу погулять. Мужчина услышал в это время плач младенца и попытался дать ему бутылочку с молоком. Когда сожитель попытался насильно накормить девочку, та начала плакать еще сильнее, и тогда злоумышленник несколько раз ударил ее по голове.

Вернувшиеся женщины вызвали скорую, передает URA.RU со ссылкой на зампрокурора Копейска Жанну Синдянкину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, ранее его судили за избиение человека до смерти.