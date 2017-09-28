Сотрудник ГИБДД из Челябинска устроил нарколабораторию в съемной квартире

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Челябинск, 28 сентября. В Челябинске задержан сотрудник ГИБДД, который оборудовал лабораторию по производству наркотиков в съемной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

Офицер ГИБДД был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности. В съемной квартире, где находилась лаборатория по производству амфетамина, были изъяты около пяти граммов готового наркотика. В квартире также были обнаружены ингредиенты для производства наркотиков.

В областном главке приняли решение об увольнении сотрудника. В настоящий момент службой собственной безопасности готовятся материалы для передачи в следственное подразделение СК РФ по Челябинской области, передает «Ридус».