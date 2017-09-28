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Сотрудник ГИБДД из Челябинска устроил нарколабораторию в съемной квартире
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    Сотрудник ГИБДД из Челябинска устроил нарколабораторию в съемной квартире

    19:11  28 Сентября 2017
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    Сотрудник ГИБДД из Челябинска устроил нарколабораторию в съемной квартире

    Челябинск, 28 сентября. В Челябинске задержан сотрудник ГИБДД, который оборудовал лабораторию по производству наркотиков в съемной квартире. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.

    Офицер ГИБДД был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности. В съемной квартире, где находилась лаборатория по производству амфетамина, были изъяты около пяти граммов готового наркотика. В квартире также были обнаружены ингредиенты для производства наркотиков.

    В областном главке приняли решение об увольнении сотрудника. В настоящий момент службой собственной безопасности готовятся материалы для передачи в следственное подразделение СК РФ по Челябинской области, передает «Ридус».

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    Автор: Алексей Громов
    #челябинск #гибдд #наркотики #лаборатория #амфетамин
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