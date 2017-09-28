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Новости Сирии
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Общество
Челябинца, отрезавшего голову мертвой матери, выпустили на свободу
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    Челябинца, отрезавшего голову мертвой матери, выпустили на свободу

    14:06  28 Сентября 2017
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    Челябинца, отрезавшего голову мертвой матери, выпустили на свободу

    Челябинск, 28 сентября. Мужчина из Челябинска, попавшийся полиции с пакетом, в котором он нес отрезанную голову собственной матери, вышел на свободу. Приговора по статье УК РФ за надругательство над мертвым телом он будет ждать дома, поскольку срок его ареста истек 14 сентября.

    55-летний мужчина, который называет себя «Жанна», был задержан в июне. Как выяснили следователи, после естественной смерти своей престарелой матери он расчленил ее тело и успел спрятать фрагменты в разных районах Челябинска, сообщает Ura.ru.

    «Не работающий мужчина после естественной смерти матери, решил избавиться от тела и скрыть факт смерти, для того чтобы получать пенсию матери. Для этого, он расчленил тело умершей, фрагменты которого скрыл в разных районах областного центра. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, тело женщины было расчленено после смерти», — сообщили сотрудники СК РФ.    

    Его признали вменяемым, однако страдающим от некоторых психических заболеваний.

     

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    Автор: Валентин Меликов
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