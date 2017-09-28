Челябинские школы получат бесплатные учебники в 2018 году

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Челябинск, 28 сентября. В бюджет Челябинской области на 2018 год заложат средства на покупку учебников для школьников. Об этом заявил на заседании Заксобрания спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш.

Как передает URA.RU, выдача школьникам бесплатных учебников обойдется местным властям в 50 млн рублей.

Добавим, ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева назвала преступлением платные занятия в школах и призвала с этим бороться. Министр выступила категорически против оказания любых платных услуг в учебных заведениях.