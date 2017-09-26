СК РФ начал проверку после гибели роженицы в Челябинске

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Челябинск, 26 сентября. Обстоятельства гибели женщины после родов в больнице Челябинской области выясняет СК РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с заявлением о смерти жены к следователям обратился местный житель.

В настоящее время сотрудники СК ведут проверку, назначено судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти роженицы, подчеркнули в региональном следственном управлении.

По данным «Ура.ру», погибшей было 40 лет. Забеременеть женщине удалось при помощи экстракорпорального оплодотворения. Она родила двойняшек, мальчику и девочке удалось выжить. Беременность была очень тяжелой.

Женщина мучилась от отеков. Она обратилась к врачам, находясь уже на 36 неделе беременности, но врачи упорно говорили ей «подождать», хотя, по словам ее близких, будущая мать уже даже не могла ни стоять, ни сидеть.

Муж погибшей рассказал порталу, что в суд ему посоветовал идти работник морга, рассказав, что женщине «просто не хватило крови».

