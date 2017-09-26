Сотни актеров приехали на Уральский театральный форум в Челябинске

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Челябинск, 26 сентября. Уральский театральный форум «Театр – время перемен» открыли сегодня в Челябинском театре драмы. Участниками мероприятия стали почти 600 делегатов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Открыл форум председатель российского Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин. Кроме того, в работе форума участвуют директор Большого театра Владимир Урин и директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

Участие в церемонии также принял и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Кроме того, посетит Челябинск и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой. Сегодня он проведет совещание руководителей органов культуры на тему «Театр: отношение с властью и отношение со зрителями».

В течение трех дней на площадках форума пройдут самые разные лекции и мастер-классы. Гостями форума станут и актеры из Италии, они проведут для актеров специальный семинар о традиционном итальянском народном театре, в основе которого находится метод импровизации. Семинар будет открытым для зрителей.