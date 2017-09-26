Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума
Общество
Сотни актеров приехали на Уральский театральный форум в Челябинске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотни актеров приехали на Уральский театральный форум в Челябинске

    12:22  26 Сентября 2017
    40

    Сотни актеров приехали на Уральский театральный форум в Челябинске

    Челябинск, 26 сентября. Уральский театральный форум «Театр – время перемен» открыли сегодня в Челябинском театре драмы. Участниками мероприятия стали почти 600 делегатов из Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

    Открыл форум председатель российского Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин. Кроме того, в работе форума участвуют директор Большого театра Владимир Урин и директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

    Участие в церемонии также принял и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

    Кроме того, посетит Челябинск и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой. Сегодня он проведет совещание руководителей органов культуры на тему «Театр: отношение с властью и отношение со зрителями».

    В течение трех дней на площадках форума пройдут самые разные лекции и мастер-классы. Гостями форума станут и актеры из Италии, они проведут для актеров специальный семинар о традиционном итальянском народном театре, в основе которого находится метод импровизации. Семинар будет открытым для зрителей.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #урал #челябинск #театр #форум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101901

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29353

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42672

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22570

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8702
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1476
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        858
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        1162
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        342