Схвативший школьницу за грудь пенсионер из Троицка отправится в колонию

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Троицк, 26 сентября. В Челябинской области приговорили к трем годам колонии 60-летнего мужчину, который приставал к 13-летней девочке в парке культуры.

Как сообщил зампрокурора Троицка Дмитрий Виноградов, 19 мая злоумышленник подошел сзади к девочке, схватил ее за грудь и начал говорить ей фразы на сексуальную тему. Пенсионера задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По решению суда он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, передает URA.RU.

Добавим, ранее в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетней на берегу карьера в Колпино. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.