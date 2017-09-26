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Ракка: боевики ИГ казнили двух мирных жителей за попытку побега
Общество
Схвативший школьницу за грудь пенсионер из Троицка отправится в колонию
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    Схвативший школьницу за грудь пенсионер из Троицка отправится в колонию

    11:49  26 Сентября 2017
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    Схвативший школьницу за грудь пенсионер из Троицка отправится в колонию

    Троицк, 26 сентября. В Челябинской области приговорили к трем годам колонии 60-летнего мужчину, который приставал к 13-летней девочке в парке культуры.

    Как сообщил зампрокурора Троицка Дмитрий Виноградов, 19 мая злоумышленник подошел сзади к девочке, схватил ее за грудь и начал говорить ей фразы на сексуальную тему. Пенсионера задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 135 УК РФ «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По решению суда он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, передает URA.RU.

    Добавим, ранее в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в развращении несовершеннолетней на берегу карьера в Колпино. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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    Автор: Борис Любимов
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