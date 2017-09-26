Водитель Citroеn врезался в фуру, засмотревшись на ДТП под Челябинском

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Челябинск, 26 сентября. Под Чебаркулем в Челябинской области произошло ДТП – отечественная «Лада Калина» столкнулась с ВАЗ-2110, оба водителя и один пассажир погибли.

Очевидцы утром 25 сентября сняли на видео аварию, произошедшую в Челябинской области. Водитель Citroеn, зафиксировавший на видеорегистратор ДТП с летальным исходом, сам врезался во впереди идущую фуру. Известно, что отечественная «Лада Калина» обогнала большегруз, но не перестроилась в свой ряд, столкнувшись с ВАЗ-2110.

По словам спикера из правоохранительных органов, оба водителя и один пассажир Лады погибли на месте. Второй пассажир ВАЗ-2110 с многочисленными травмами срочно госпитализирован, пишет Ura.ru.