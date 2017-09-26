Жительница Челябинской области пожаловалась в УФАС на рекламу «Матильды»

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Челябинск, 26 сентября. Жительница города Сатки Челябинской области обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы с жалобой на афишу фильма «Матильда». Об этом во вторник сообщила заместитель руководителя управления ФАС Татьяна Соболевская.

По словам заявительницы, информация о том, что фильм основан на реальных событиях и рассказывает о «тайнах последнего царя», не является достоверной.

Обратившаяся в ФАС женщина уверена, что информация о кинокартине не соответствует действительности, поскольку в фильме не раскрываются какие-либо тайны.

Кроме того, ей непонятно, почему фильм называют «главным блокбастером страны». Таким образом, женщина считает, что авторы постера нарушают законы о рекламе.

В настоящее время управление ФАС проводит проверку и выясняет, почему рекламодатели создали именно такую афишу. Соболевская уточнила, что «в прокатном удостоверении лента значится как драма, а не блокбастер».