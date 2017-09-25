В Челябинске уже завтра дадут отопление

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Челябинск, 25 сентября. С 26 сентября в Челябинске начнется отопительный сезон. К выходным тепло станет во всех жилых домах города.

За последние три дня средняя температура воздуха в городе не поднималась выше +8 градусов, так что во вторник должны быть соблюдены все условия для начала отопительного сезона, передает «Челябинск Сегодня». Все подготовительные работы, в том числе проверка коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, а также объектов социальной сферы, были завершены еще 13 сентября.

«Даю три дня, чтобы город подключили к теплу. Необходимо начать подачу отопления с вечера вторника, чтобы к субботе было все готово», — поручил глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии в понедельник.

Отопление в социальных объектах начали включать по заявкам еще на прошлой неделе. На данный момент тепло уже дали в половине детских садов, а также в 10% лечебных учреждений и школ.

Председатель гордумы Челябинска Станислав Мошаров сообщил, что плату за отопление начнут начислять с октября.