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В Челябинске уже завтра дадут отопление
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    В Челябинске уже завтра дадут отопление

    9:34  25 Сентября 2017
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    В Челябинске уже завтра дадут отопление

    Челябинск, 25 сентября. С 26 сентября в Челябинске начнется отопительный сезон. К выходным тепло станет во всех жилых домах города.

    За последние три дня средняя температура воздуха в городе не поднималась выше +8 градусов, так что во вторник должны быть соблюдены все условия для начала отопительного сезона, передает «Челябинск Сегодня». Все подготовительные работы, в том числе проверка коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, а также объектов социальной сферы, были завершены еще 13 сентября.

    «Даю три дня, чтобы город подключили к теплу. Необходимо начать подачу отопления с вечера вторника, чтобы к субботе было все готово», — поручил глава города Евгений Тефтелев на аппаратном совещании в мэрии в понедельник.

    Отопление в социальных объектах начали включать по заявкам еще на прошлой неделе. На данный момент тепло уже дали в половине детских садов, а также в 10% лечебных учреждений и школ.

    Председатель гордумы Челябинска Станислав Мошаров сообщил, что плату за отопление начнут начислять с октября.

    «В сентябре счет за тепло выставляться не будет. Нужно внимательно смотреть на счета управляющих компаний», — подчеркнул он.

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    Автор: Алексей Громов
    #челябинск #отопление
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