Мать блокировала выезд с парковки собственным ребенком под Челябинском

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Челябинск, 23 сентября. В Копейске Челябинской области местная жительница устроила разборку во дворе дома на глазах у маленького ребенка.

Как стало известно, во дворе на проспекте Победы приехавшую на «десятке» женщину возмутило, что занято место, где она обычно паркуется. На глазах у ребенка мать стала выяснять отношения с водителем, занявшим ее парковочное место. Разъяренная женщина перегородила дорогу своим сыном, желая наказать обидчика.

Появившееся на YouTube видео вызвало бурную реакцию в соцсетях, пользователи активно обсуждают действия горе-матери.

Напомним, ранее сообщалось, что под Вологдой пьяная автоледи искусала и оскорбила полицейских.