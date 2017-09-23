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Мать блокировала выезд с парковки собственным ребенком под Челябинском
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    Мать блокировала выезд с парковки собственным ребенком под Челябинском

    17:21  23 Сентября 2017
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    Мать блокировала выезд с парковки собственным ребенком под Челябинском

    Челябинск, 23 сентября. В Копейске Челябинской области местная жительница устроила разборку во дворе дома на глазах у маленького ребенка.

    Как стало известно, во дворе на проспекте Победы приехавшую на «десятке» женщину возмутило, что занято место, где она обычно паркуется. На глазах у ребенка мать стала выяснять отношения с водителем, занявшим ее парковочное место. Разъяренная женщина перегородила дорогу своим сыном, желая наказать обидчика.

    Появившееся на YouTube видео вызвало бурную реакцию в соцсетях, пользователи активно обсуждают действия горе-матери.

    Напомним, ранее сообщалось, что под Вологдой пьяная автоледи искусала и оскорбила полицейских.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #челябинская область
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