Космонавт Рязанский показал фото Челябинска с борта МКС

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Челябинск, 22 сентября. Российский космонавт Сергей Рязанский с борта МКС сделал фотографию ночного Челябинска. Своим снимком командир Международной космической станции поделился в Facebook.

Космонавт восхитился тем, что столицу Южного Урала можно увидеть даже из космоса.

Герой Российской Федерации Сергей Рязанский стартовал в июле с космодрома Байконур в качестве командира экипажа космического корабля «Союз МС-05». Космонавт-испытатель увлекается фотографией. Своими снимками он всегда делится с пользователями Всемирной паутины.