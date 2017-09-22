Перевернувшаяся фура спровоцировала огромную пробку в Челябинске

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Челябинск, 22 сентября. В столице Южного Урала на автодороге «Меридиан» перевернулась фура с полуприцепом. Авария спровоцировала большую автомобильную пробку.

Грузовик перекрыл большую часть полос, сообщает «Ura.ru». По предварительным данным, водитель фуры не вписался в поворот на большой скорости. В результате аварии никто не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они организовали объезд места происшествия. Однако многие горожане, попав в автомобильную пробку, опоздали на работу и учебу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.