Появились фото обрушения стены в детской поликлинике под Челябинском

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Челябинск, 22 сентября. Опорная стена обрушилась в детской поликлинике в городе Озерск Челябинской области. В здании проводится ремонт, поэтому никого из пациентов и врачей в момент обрушения в медучреждении не оказалось.

Начальник центральной медико-санитарной части ФМБА, к которому относится поликлиника, Евгений Фомин подчеркнул, что поводов для беспокойства нет. Мэру Озерска доложили о случившемся. на место происшествия выехала группа депутатов.

Как сообщает Ura.ru, по неофициальным данным, строители не посмотрели в проектные документы перед началом работ, что и стало причиной происшествия.

Инцидент произошел 21 сентября. Очевидцы сняли место обрушения и опубликовали фото в соцсетях, пишет iReactor.