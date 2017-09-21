Уральский театральный форум впервые состоится в Челябинске
Челябинск, 21 сентября. 25 сентября в Челябинске начнет работу Уральский театральный форум, который соберет вместе практически 600 представителей разных городов.
Уральский театральный форум продлится три дня. Открытие мероприятия состоится 25 сентября на большой сцене челябинского театра драмы.
Почетными гостями форума станут артист Александр Калягин, директор Большого театра Владимир Урин, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, а также бывший министр культуры страны Михаил Швыдкой. Кроме того, мероприятие посетят коллеги из Италии.
«Они (гости из Италии. — Прим. ФАН) раскроют секреты традиционного итальянского народного театра дель арте, в основе которого находится метод импровизации, — отметили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области. — Мастер-класс будет открытым для зрителей. Также участники форума станут первыми зрителями, которые увидят грядущую премьеру челябинского театра драмы «Мнение сторон».