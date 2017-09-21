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Почти 30 тысяч жителей Челябинской области остались без света
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    Почти 30 тысяч жителей Челябинской области остались без света

    15:08  21 Сентября 2017
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    Почти 30 тысяч жителей Челябинской области остались без света

    Челябинск, 21 сентября. Жители города Аша в Челябинской области остались без света. Причиной стало нарушение в работе ЛЭП. Ведутся восстановительные работы.

    Представители пресс-службы филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» сообщили, что в четверг днем произошло технологическое нарушение в работе воздушной линии ЛЭП «Амет-Симская-1 и 2ц», сообщает Ura.ru. Из-за сбоя были обесточены одна подстанция 35 кВ «Зареченская» и четыре потребительские подстанции. Без электричества остались 30 тысяч жителей города Аша.

    Сотрудники Златоустовских электрических сетей уже прибыли на место. Сейчас проводятся осмотры энергооборудования, выясняются причины. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.

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    Автор: Алексей Громов
    #авария #челябинская область #лэп #аша
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