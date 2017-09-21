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Жители Челябинска готовят флешмоб ко Дню контрацепции
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    Жители Челябинска готовят флешмоб ко Дню контрацепции

    14:53  21 Сентября 2017
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    Жители Челябинска готовят флешмоб ко Дню контрацепции

    Челябинск, 21 сентября. День контрацепции в Челябинске отметят раздачей презервативов и танцевальным флешмобом, сообщила начальник управления организации медпомощи детям и матерям Людмила Подлубная.

    День контрацепции в Челябинске будут отмечать в эту субботу, 23 сентября. В ТРК «Кольцо» будет проведен танцевальный флешмоб, а также будет проведена раздача презервативов. Кроме того, все желающие смогут анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

    Подлубная отметила, что целевая аудитория акции — молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет.

    «Также необходимо привлекать большее внимание общественности к проблемам, которые возникают вследствие недостаточного полового воспитания молодежи и пренебрежения средствами контрацепции», — цитируют ее местные СМИ.

    Жители Челябинска готовят флешмоб ко Дню контрацепции

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #челябинск #флешмоб #день контрацепции
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