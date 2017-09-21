Жители Челябинска готовят флешмоб ко Дню контрацепции

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Челябинск, 21 сентября. День контрацепции в Челябинске отметят раздачей презервативов и танцевальным флешмобом, сообщила начальник управления организации медпомощи детям и матерям Людмила Подлубная.

День контрацепции в Челябинске будут отмечать в эту субботу, 23 сентября. В ТРК «Кольцо» будет проведен танцевальный флешмоб, а также будет проведена раздача презервативов. Кроме того, все желающие смогут анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию.

Подлубная отметила, что целевая аудитория акции — молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет.