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Тест-драйв электробуса Yutong проведут в Челябинске
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    Тест-драйв электробуса Yutong проведут в Челябинске

    14:21  21 Сентября 2017
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    Тест-драйв электробуса Yutong проведут в Челябинске

    Челябинск, 21 сентября. В Челябинск привезут китайский электробус Yutong для проведения тест-драйва.

    Власти Челябинска выполняют поручение президента России Владимира Путина снизить выбросы от автотранспорта в городской черте. Глава Южного Урала потребовал создать рабочую группу, которая займется разработкой механизма перехода на экотранспорт.

    Тест-драйв электробуса Yutong проведут в Челябинске

    Уже известно, что в Челябинск привезут китайский автобус Yutong, работающий на электричестве. Как объяснили в городской администрации, он не имеет мотора, поэтому от него нет ни шума, ни вибрации. Но перед тем как использовать этот вид транспорта в городе, Yutong должен хорошо зарекомендовать себя в суровых уральских климатических условиях.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #челябинск #автобус #yutong #тест-драйв
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