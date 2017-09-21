Тест-драйв электробуса Yutong проведут в Челябинске

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Челябинск, 21 сентября. В Челябинск привезут китайский электробус Yutong для проведения тест-драйва.

Власти Челябинска выполняют поручение президента России Владимира Путина снизить выбросы от автотранспорта в городской черте. Глава Южного Урала потребовал создать рабочую группу, которая займется разработкой механизма перехода на экотранспорт.

Уже известно, что в Челябинск привезут китайский автобус Yutong, работающий на электричестве. Как объяснили в городской администрации, он не имеет мотора, поэтому от него нет ни шума, ни вибрации. Но перед тем как использовать этот вид транспорта в городе, Yutong должен хорошо зарекомендовать себя в суровых уральских климатических условиях.