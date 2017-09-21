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Главный трофей мирового футбола привезут в Челябинск
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    Главный трофей мирового футбола привезут в Челябинск

    12:53  21 Сентября 2017
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    Главный трофей мирового футбола привезут в Челябинск

    Челябинск, 21 сентября. В пятницу дети из домов-интернатов столицы Южного Урала смогут увидеть главный трофей футбола. Кубок чемпионата мира будет представлен на городских соревнованиях.

    Первый турнир по мини-футболу для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и домов-интернатов пройдет в Челябинске 22 сентября.

    Перед началом соревнований юные спортсмены смогут увидеть своими глазами главный трофей мирового футбольного чемпионата. Специально к открытию турнира кубок будет привезен на стадион Челябинска представителями организационного комитета FIFA, сообщает пресс-служба городской думы.

    Главный трофей мирового футбола привезут в Челябинск

    Кроме этого, каждый житель столицы Южного Урала сможет увидеть трофей и сфотографироваться с ним до 25 сентября, пишет «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
    #футбол #челябинск #кубок чм-2018
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