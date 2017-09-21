Росприроднадзор отметил улучшение экологии в одном из самых грязных городов России

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Магнитогорск, 21 сентября. Число вредных выбросов в Магнитогорске, который попал в топ-20 самых грязных городов России, сократилось на 13%. Об этом в четверг сообщило управление Росприроднадзора по Челябинской области.

«Магнитогорский металлургический комбинат активно работает над снижением и предотвращением вредного воздействия на окружающую среду. Объективно, что в городе число выбросов снизилось на 13%», — рассказал Ura.ru начальник регионального управления Виталий Курятников.

Ранее сообщалось, что Минприроды опубликовало рейтинг самых экологически неблагополучных регионов. Выяснилось, что хуже всего ситуация обстоит в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.