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Росприроднадзор отметил улучшение экологии в одном из самых грязных городов России
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    Росприроднадзор отметил улучшение экологии в одном из самых грязных городов России

    12:11  21 Сентября 2017
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    Росприроднадзор отметил улучшение экологии в одном из самых грязных городов России

    Магнитогорск, 21 сентября. Число вредных выбросов в Магнитогорске, который попал в топ-20 самых грязных городов России, сократилось на 13%. Об этом в четверг сообщило управление  Росприроднадзора по Челябинской области.

    «Магнитогорский металлургический комбинат активно работает над снижением и предотвращением вредного воздействия на окружающую среду. Объективно, что в городе число выбросов снизилось на 13%», — рассказал Ura.ru начальник регионального управления Виталий Курятников.

    Ранее сообщалось, что Минприроды опубликовало рейтинг самых экологически неблагополучных регионов. Выяснилось, что хуже всего ситуация обстоит в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #магнитогорск #челябинская область #экология #выбросы
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