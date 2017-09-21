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Танцевальный коллектив из Челябинска завоевал гран-при на фестивале в Южной Корее
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    Танцевальный коллектив из Челябинска завоевал гран-при на фестивале в Южной Корее

    12:14  21 Сентября 2017
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    Танцевальный коллектив из Челябинска завоевал гран-при на фестивале в Южной Корее

    Челябинск, 21 сентября. Челябинский ансамбль танца «Урал» завоевал гран-при на международном фестивале в Южной Корее, сообщила представитель пресс-службы министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

    Олиферчук обратила внимание, что форум «Хынтхарен» является самым крупным и престижным в Корее. В этом году в танцевальном состязании участвовали представители почти 30 стран мира.

    Танцевальный коллектив из Челябинска завоевал гран-при на фестивале в Южной Корее

    Ансамбль «Урал» впервые отправился на гастроли в Южную Корею и завоевал гран-при фестиваля.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #урал #южная корея #фестиваль #танцы #гран-при
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