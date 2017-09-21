Танцевальный коллектив из Челябинска завоевал гран-при на фестивале в Южной Корее

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Челябинск, 21 сентября. Челябинский ансамбль танца «Урал» завоевал гран-при на международном фестивале в Южной Корее, сообщила представитель пресс-службы министерства культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Олиферчук обратила внимание, что форум «Хынтхарен» является самым крупным и престижным в Корее. В этом году в танцевальном состязании участвовали представители почти 30 стран мира.

Ансамбль «Урал» впервые отправился на гастроли в Южную Корею и завоевал гран-при фестиваля.