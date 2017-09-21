Большинство жителей Челябинска довольны культурной жизнью города

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Челябинск, 21 сентября. Большинство жителей Челябинска одобрительно отзываются о культурной жизни города, показал социологический опрос специалистов РАНХиГС.

Социологи побеседовали с жителями Челябинска на тему культурной жизни города. Как оказалось, почти 70% респондентов ответили «скорее хорошо». Это были в основном люди со средним достатком.

Негативно о культурной сфере города чаще отозвались люди с низкими доходами. 18% участников опроса поставили оценку «скорее плохо». Они добавили, что денег им хватает только на еду.

Еще 12% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.