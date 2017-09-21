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Большинство жителей Челябинска довольны культурной жизнью города
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    Большинство жителей Челябинска довольны культурной жизнью города

    11:39  21 Сентября 2017  /обновлено: 11:55  21 Сентября 2017
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    Большинство жителей Челябинска довольны культурной жизнью города

    Челябинск, 21 сентября. Большинство жителей Челябинска одобрительно отзываются о культурной жизни города, показал социологический опрос специалистов РАНХиГС.

    Социологи побеседовали с жителями Челябинска на тему культурной жизни города. Как оказалось, почти 70% респондентов ответили «скорее хорошо». Это были в основном люди со средним достатком.

    Негативно о культурной сфере города чаще отозвались люди с низкими доходами. 18% участников опроса поставили оценку «скорее плохо». Они добавили, что денег им хватает только на еду.

    Еще 12% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #челябинск #соцопрос #культурная жизнь
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