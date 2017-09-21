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Происшествия
Серийный насильник-педофил задержан полицейскими в Челябинске
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    Серийный насильник-педофил задержан полицейскими в Челябинске

    10:03  21 Сентября 2017  /обновлено: 10:09  21 Сентября 2017
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    Серийный педофил задержан полицейскими в Челябинске

    Челябинск, 21 сентября. Челябинские стражи порядка задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в сексуальном насилии над детьми.

    Представители пресс-службы ГУ МВД по региону сообщили, что подозреваемого искали с конца января. 53-летний житель Челябинска подстерегал своих жертв на территории Тракторозаводского района. Известно, что он совершил несколько преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее задержанный неоднократно был судим.

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    Автор: Алексей Громов
    #мвд #челябинск #происшествие
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