В Челябинске водитель такси «наказал» школьницу за неоплаченный проезд

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Челябинск, 21 сентября. В Челябинске водитель маршрутного такси не выпускал школьницу из общественного транспорта.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в такси маршрута №72, следующего от железнодорожного вокзала до металлургического комбината.

Девочка, на вид лет семи, не передала за проезд, аргументировав это тем, что в салоне не было возможности даже развернуться. Как отметила свидетель происшествия, водитель брал новых пассажиров на каждой остановке.

Водитель накричал на ребенка и пригрозил ей тем, что не выпустит из такси. На одной из остановок такси простояло несколько минут с закрытыми дверями.

Приняли ли какие-то меря правоохранительные органы, не сообщается.