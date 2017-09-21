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В Челябинске водитель такси «наказал» школьницу за неоплаченный проезд
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    В Челябинске водитель такси «наказал» школьницу за неоплаченный проезд

    7:31  21 Сентября 2017
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    В Челябинске водитель такси «наказал» школьницу за неоплаченный проезд

    Челябинск, 21 сентября. В Челябинске водитель маршрутного такси не выпускал школьницу из общественного транспорта.

    Как рассказали очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в такси маршрута №72, следующего от железнодорожного вокзала до металлургического комбината.

    Девочка, на вид лет семи, не передала за проезд, аргументировав это тем, что в салоне не было возможности даже развернуться. Как отметила свидетель происшествия, водитель брал новых пассажиров на каждой остановке.

    Водитель накричал на ребенка и пригрозил ей тем, что не выпустит из такси. На одной из остановок такси простояло несколько минут с закрытыми дверями. 

    Приняли ли какие-то меря правоохранительные органы, не сообщается. 

     

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    Автор: Алия Садыкова
    #челябинск #школьница
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