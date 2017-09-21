В Челябинске водитель такси «наказал» школьницу за неоплаченный проезд
Челябинск, 21 сентября. В Челябинске водитель маршрутного такси не выпускал школьницу из общественного транспорта.
Как рассказали очевидцы в социальных сетях, инцидент произошел в такси маршрута №72, следующего от железнодорожного вокзала до металлургического комбината.
Девочка, на вид лет семи, не передала за проезд, аргументировав это тем, что в салоне не было возможности даже развернуться. Как отметила свидетель происшествия, водитель брал новых пассажиров на каждой остановке.
Водитель накричал на ребенка и пригрозил ей тем, что не выпустит из такси. На одной из остановок такси простояло несколько минут с закрытыми дверями.
Приняли ли какие-то меря правоохранительные органы, не сообщается.