В Челябинске время действия пересадочного билета продлят до 90 минут

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Челябинск, 21 сентября. Время действия пересадочного билета в челябинском городском транспорте увеличат с 60 до 90 минут. Как рассказали в пресс-службе городской Думы, эта тема обсуждалась законодателями во время заседания комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре.

Отмечается, что также обсуждался вопрос оплаты проезда банковской картой. Для этого общественный транспорт оснастят специальными терминалами. Услугу могут презентовать жителям города уже в конце сентября.

Депутаты также предложили разрешить покупку пересадочного билета не по транспортной карте, а за наличную оплату.