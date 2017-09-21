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В Челябинске время действия пересадочного билета продлят до 90 минут
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    В Челябинске время действия пересадочного билета продлят до 90 минут

    7:20  21 Сентября 2017
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    В Челябинске время действия пересадочного билета продлят до 90 минут

    Челябинск, 21 сентября. Время действия пересадочного билета в челябинском городском транспорте увеличат с 60 до 90 минут. Как рассказали в пресс-службе городской Думы, эта тема обсуждалась законодателями во время заседания комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре.

    Отмечается, что также обсуждался вопрос оплаты проезда банковской картой. Для этого общественный транспорт оснастят специальными терминалами. Услугу могут презентовать жителям города уже в конце сентября.

    Депутаты также предложили разрешить покупку пересадочного билета не по транспортной карте, а за наличную оплату.

    В Челябинске время действия пересадочного билета продлят до 90 минут

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    Автор: Алия Садыкова
    #челябинск #билет
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