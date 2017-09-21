МЧС предупредило жителей Челябинской области о надвигающихся заморозках

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Челябинск, 21 сентября. Синоптики предупредили жителей Челябинской области о надвигающихся заморозках. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, в предстоящие пятницу и субботу температура воздуха опустится ниже нулевой отметки. В министерстве чрезвычайных ситуаций предупредили о возможных авариях на электрических объектах, а также о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий из-за резкого похолодания, передает URA.RU.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее МЧС предупредило жителей Московской области о резком ухудшении погоды.