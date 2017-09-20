Жителя Челябинской области осудили за стрельбу по автобусам

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Челябинск, 20 сентября. Житель города Озерск Челябинской области приговорен к двум годам условно за стрельбу из пневматического пистолета по автобусам, сообщили в региональной прокуратуре.

Бывший воспитанник детского дома в апреле текущего дома с балкона обстрелял пассажирские автобусы, использовав пневматический пистолет калибра 4,5 мм. Обвиняемый повредил стекла транспортных средств, сумма ущерба составила 67,7 тысяч рублей.

В прокуратуре отметили, что молодой человек получил два года лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком на три года. Суд также удовлетворил прошение о компенсации материального ущерба, нанесенного хулиганскими действиями.