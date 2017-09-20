Неизвестный педофил напал на школьницу в Челябинске

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Челябинск, 20 сентября. Неизвестный мужчина пытался изнасиловать семилетнюю девочку, когда та возвращалась домой с уроков. Извращенец прижал ребенка к стене в подъезде. К счастью, мужчину спугнули соседи.

Инцидент произошел 19 сентября.

Школьница рассказала обо всем родителям, которые обратились в полицию. В данный момент оперативники разыскивают подозреваемого в нападении на школьницу, сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.