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Активисты в Челябинске обещают не срывать показ «Матильды»
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    Активисты в Челябинске обещают не срывать показ «Матильды»

    15:53  19 Сентября 2017
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    Активисты в Челябинске обещают не срывать показ «Матильды»

    Челябинск, 19 сентября. Православные активисты не собираются препятствовать показу фильма Алексея Учителя «Матильда» в Челябинске. Об этом во вторник заявил руководитель челябинского отделения движения «Суть времени» Александр Забачев.

    «К фильму мы относимся нейтрально. Ни за, ни против», — пояснил он.

    Активисты в Челябинске обещают не срывать показ «Матильды»

    Как ранее сообщил источник Ura.ru, челябинское отделение «Сути времени» планировало провести акции протеста перед премьерным показом «Матильды». Новый фильм Алексея Учителя, рассказывающий о романе последнего российского императора Николая II и балерины, оказался в центре скандала еще до выхода. Депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала запретить его прокат за оскорбление чувств верующих.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #челябинск #матильда #активисты #показ
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