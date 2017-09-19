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Житель Урала отсудил 21 тысячу рублей за рекламу-обманку
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    Житель Урала отсудил 21 тысячу рублей за рекламу-обманку

    13:59  19 Сентября 2017
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    Житель Урала отсудил 21 тысячу рублей за рекламу-обманку

    Челябинск, 19 сентября. Из-за недостоверной рекламы в газете житель Челябинска лишился 6 тысяч рублей. Увидев заголовок «Кредит всем, одобрение всех заявок, объединение нескольких кредитов в один», мужчина обратился в фирме, но вместо займа с ним заключили договор на оказание консультации. В итоге уралец вместо получения кредита, заплатил свои кровные 6 тысяч рублей.

    Выяснилось, что компания «Скорая помощь получения кредитов» не предоставляет кредиты.

    «При общении с клиентами сотрудники СППК говорили, что те могут получить кредит в банках-партнерах», — отмечают в Челябинском УФАС.

    В итоге антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей, обманутый гражданин решил подать в суд. Компании предписали вернуть ему 6 тысяч рублей, а также выплатить неустойку на такую же сумму. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда уралец получит 7 тысяч рублей.

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    Автор: Дима Оленин
    #урал #кредит
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