Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Путин призвал обеспечить технологическую независимость оборонных разработок
Происшествия
Жителя Урала подозревают в изнасиловании трех девочек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жителя Урала подозревают в изнасиловании трех девочек

    13:24  19 Сентября 2017
    73

    Жителя Урала подозревают в изнасиловании трех девочек

    Челябинск, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в серии нападений на детей в городе Кыштыме Челябинской области, сообщила пресс-служба СК региона.

    По версии следствия, в период с 2016 по 2017 годы 41-летний мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек в возрасте от 8 до 14 лет. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. В полиции выясняют, был ли причастен подозреваемый к совершению аналогичных преступлений в регионе.

    В данный момент решается вопрос об аресте задержанного мужчины. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #педофил #челябинск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 577

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        26005

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19463

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7974

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7025
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        Песков прокомментировал слова Порошенко о предоставлении США летального оружия

        13:10   19 Сентября 2017
        1625
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        569
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        4525
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        8979