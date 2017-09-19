Жителя Урала подозревают в изнасиловании трех девочек

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Челябинск, 19 сентября. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в серии нападений на детей в городе Кыштыме Челябинской области, сообщила пресс-служба СК региона.

По версии следствия, в период с 2016 по 2017 годы 41-летний мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности трех девочек в возрасте от 8 до 14 лет. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. В полиции выясняют, был ли причастен подозреваемый к совершению аналогичных преступлений в регионе.

В данный момент решается вопрос об аресте задержанного мужчины. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений.