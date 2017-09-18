Международный съезд литейщиков проведут в Челябинске

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Челябинск, 18 сентября. XIII Международный съезд литейщиков стран ШОС и БРИКС пройдет в Челябинске с 19 по 22 сентября, заявил губернатор Южного Урала Борис Дубровский.

Как отметили в пресс-службе губернатора, Челябинск «соберет лучшие мировые и российские практики в области литейного производства».

Мероприятие будет проходить с 19 по 22 сентября. Дубровский подчеркнул, что российские специалисты намерены продемонстрировать гостям промышленный потенциал Челябинской области.

Отметим, что предыдущий съезд состоялся в 2015 году в Нижнем Новгороде. В 2013 году форум принимал Екатеринбург.