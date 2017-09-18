Челябинского чиновника обвиняют в махинациях с квартирами сирот

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Челябинск, 18 сентября. Бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Челябинской области Рустама Сатыбалдина обвиняют в махинациях при покупке жилья для детей-сирот.

Против Сатыбалдина возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в махинациях при покупке жилья для детей-сирот.

По данным следователей, Сатыбалдин приобрел квартиры в селе Кунашак для детей-сирот на бюджетные средства. Стоимость приобретения составила более 1,7 миллиона рублей. Контракт был заключен с родственницей чиновника. Как показали результаты экспертизы, помещения не пригодны для проживания.