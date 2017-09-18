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Челябинского чиновника обвиняют в махинациях с квартирами сирот
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    Челябинского чиновника обвиняют в махинациях с квартирами сирот

    15:26  18 Сентября 2017
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    Челябинского чиновника обвиняют в махинациях с квартирами сирот

    Челябинск, 18 сентября. Бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Челябинской области Рустама Сатыбалдина обвиняют в махинациях при покупке жилья для детей-сирот.

    Против Сатыбалдина возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в махинациях при покупке жилья для детей-сирот.

    Челябинского чиновника обвиняют в махинациях с квартирами сирот

    По данным следователей, Сатыбалдин приобрел квартиры в селе Кунашак для детей-сирот на бюджетные средства. Стоимость приобретения составила более 1,7 миллиона рублей. Контракт был заключен с родственницей чиновника. Как показали результаты экспертизы,  помещения не пригодны для проживания.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #челябинск #уголовное дело #чиновник #квартиры #сироты
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