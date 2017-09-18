Силовики Челябинской области проводят контртеррористические учения

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Челябинск, 18 сентября. В Челябинской области проходят контртеррористические учения «Молния-2017», сообщили представители пресс-службы регионального управления ФСБ РФ.

Тактико-специальное учение проходит в одном из муниципалитетов Челябинской области. Мероприятия будут проходить с 18 по 20 сентября. Основной задачей силовиков на учениях станет пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на объектах топливно-энергетического комплекса.