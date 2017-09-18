Силовики Челябинской области проводят контртеррористические учения
Челябинск, 18 сентября. В Челябинской области проходят контртеррористические учения «Молния-2017», сообщили представители пресс-службы регионального управления ФСБ РФ.
Тактико-специальное учение проходит в одном из муниципалитетов Челябинской области. Мероприятия будут проходить с 18 по 20 сентября. Основной задачей силовиков на учениях станет пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на объектах топливно-энергетического комплекса.
«В процессе проведения учения планируется отработать мероприятия по нейтрализации деятельности террористов, обезвреживанию взрывных устройств на объектах топливно-энергетического комплекса и ликвидации последствий террористического акта», — цитируют представителей ФСБ РФ местные СМИ.