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Россия
Силовики Челябинской области проводят контртеррористические учения
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    Силовики Челябинской области проводят контртеррористические учения

    15:12  18 Сентября 2017
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    Силовики Челябинской области проводят контртеррористические учения

    Челябинск, 18 сентября. В Челябинской области проходят контртеррористические учения «Молния-2017», сообщили представители пресс-службы регионального управления ФСБ РФ.

    Тактико-специальное учение проходит в одном из муниципалитетов Челябинской области. Мероприятия будут проходить с 18 по 20 сентября. Основной задачей силовиков на учениях станет пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на объектах топливно-энергетического комплекса.

    «В процессе проведения учения планируется отработать мероприятия по нейтрализации деятельности террористов, обезвреживанию взрывных устройств на объектах топливно-энергетического комплекса и ликвидации последствий террористического акта», — цитируют представителей ФСБ РФ местные СМИ.

    Силовики Челябинской области проводят контртеррористические учения

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #учения #терроризм #челябинск #фсб рф
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