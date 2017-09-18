Пенсионер-пчеловод погиб в ДТП в Миассе в день своего юбилея

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Миасс, 18 сентября. Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила, что в Миассе 75-летний пенсионер погиб в ДТП в день своего юбилея.

Согласно имеющейся информации, в день рождения юбиляр отправился на пасеку вместе с другом. По данным правоохранителей, 67-летний мужчина, сидевший за рулем УАЗа, не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет и врезалась в дерево.

Отмечается, что именинник скончался на месте от полученных травм.

Ранее RT на русском сообщало, что в городе Миассе Челябинской области произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, и сопровождавшего его автомобиля ГИБДД.