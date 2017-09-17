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Путин наградил тренера из Челябинска орденом «За заслуги перед Отечеством»
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    Путин наградил тренера из Челябинска орденом «За заслуги перед Отечеством»

    9:09  17 Сентября 2017
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    Путин наградил тренера из Челябинска орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Челябинск, 17 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград ряду известных жителей Южного Урала. Среди награжденных — промышленники, врачи, водитель, синоптик и спортивный тренер.

    Так орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден генеральный директор обувной компании «Юничел» Владимир Денисенко — руководитель крупнейшей в восточной части России сети обувных фабрик, на которых трудятся около 2,4 тысяч человек.

    Путин наградил тренера из Челябинска орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Ряд других руководящих работников также получили государственные награды — так, орден Дружбы получила директор по развитию «Союзпищепрома» Александра Берестова, звание «Заслуженный машиностроитель РФ» получила  главный технолог «Златоустовского абразивного завода» Маргарита Барашева, а звание «Заслуженного метеоролога РФ» получила начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Ячменева.

    Наиболее почетный орден — «За заслуги перед Отечеством» I степени — получил тренер по дзюдо в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Челябинске Дмитрий Черных.

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    Автор: Валентин Меликов
    #путин
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