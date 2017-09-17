Путин наградил тренера из Челябинска орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Челябинск, 17 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград ряду известных жителей Южного Урала. Среди награжденных — промышленники, врачи, водитель, синоптик и спортивный тренер.

Так орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден генеральный директор обувной компании «Юничел» Владимир Денисенко — руководитель крупнейшей в восточной части России сети обувных фабрик, на которых трудятся около 2,4 тысяч человек.

Ряд других руководящих работников также получили государственные награды — так, орден Дружбы получила директор по развитию «Союзпищепрома» Александра Берестова, звание «Заслуженный машиностроитель РФ» получила главный технолог «Златоустовского абразивного завода» Маргарита Барашева, а звание «Заслуженного метеоролога РФ» получила начальник отдела метеорологических прогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Ячменева.

Наиболее почетный орден — «За заслуги перед Отечеством» I степени — получил тренер по дзюдо в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в Челябинске Дмитрий Черных.