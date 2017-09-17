В Челябинске табло обратного отсчета оборудуют 100 светофоров

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Челябинск, 17 сентября. В Челябинске почти 100 светофоров оборудуют табло обратного отсчета. Об этом сообщает администрация города.

Светофоры модернизируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего на модернизацию светофоров в городе выделено 144 миллиона рублей, отмечает администрация Челябинска.

Табло обратного отсчета получат около 100 светофоров в Челябинске. Также в рамках программы для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов вблизи детских садов, школ и социальных объектов в городе устанавливают светодиодные светофоры Т-7, сообщает городская администрация.