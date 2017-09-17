Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
В Улан-Удэ пропала 12-летняя школьница, поиски ведутся пятый день
Общество
В Челябинске табло обратного отсчета оборудуют 100 светофоров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Челябинске табло обратного отсчета оборудуют 100 светофоров

    3:39  17 Сентября 2017
    46

    В Челябинске табло обратного отсчета оборудуют 100 светофоров

    Челябинск, 17 сентября. В Челябинске почти 100 светофоров оборудуют табло обратного отсчета. Об этом сообщает администрация города.

    Светофоры модернизируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего на модернизацию светофоров в городе выделено 144 миллиона рублей, отмечает администрация Челябинска.

    Табло обратного отсчета получат около 100 светофоров в Челябинске. Также в рамках программы для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов  вблизи детских садов, школ и социальных объектов в городе устанавливают светодиодные светофоры Т-7, сообщает городская администрация.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #дороги #челябинск #светофор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17651

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7714

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6104

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9401

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        35941
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        336
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        609
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        6948
        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        12:39   16 Сентября 2017
        33397