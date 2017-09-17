Обманутые дольщики вышли на пикет в Челябинской области

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Челябинск, 17 сентября. Около 200 человек вышли на пикет обманутых дольщиков в сквере Колющенко в Челябинске, сообщают местные СМИ.

На пикет собрались участники долевого строительства в 12 жилищных комплексах Челябинска и области. С собой участники акции принесли транспаранты с лозунгами: «Обманутых дольщиков - под защиту закона» и «Челябинск - столица недостроя». На акции организаторы собирали подписи в адрес областного министерства строительства.

По данным СМИ, помимо челябинцев в пикете участвовали жители Миасса, Чебаркуля и Копейска. Организаторы акции также пригласили представителей местных властей и строительных компаний. Но они к участникам пикета не вышли.