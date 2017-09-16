Советник Путина помог раскрыть грандиозную аферу в Челябинске

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Челябинск, 16 сентября. В Челябинской области аферисты присвоили муниципальные земли стоимостью почти полмиллиарда рублей. Преступление раскрыли благодаря обращению председателя Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова к заместителю генпрокурора Юрию Пономареву.

Поводом для обращения стало коллективное письмо жителей 35-го микрорайона Челябинска. Во время визита Совета по правам человека на Южный Урал они пожаловались на невозможность защитить свои имущественные права в местных судах.

Федотов направил все документы в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В результате проверки все факты, которые были изложены в обращении, подтвердились.

26 сентября Арбитражный суд рассмотрит дело об афере с земельными участками в Челябинском районе Тарасовка суммарной стоимостью почти в полмиллиарда рублей.