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Общество
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Россия
Советник Путина помог раскрыть грандиозную аферу в Челябинске
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    Советник Путина помог раскрыть грандиозную аферу в Челябинске

    10:13  16 Сентября 2017
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    Советник Путина помог раскрыть в Челябинске грандиозную аферу

    Челябинск, 16 сентября. В Челябинской области аферисты присвоили муниципальные земли стоимостью почти полмиллиарда рублей. Преступление раскрыли благодаря обращению председателя Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова к заместителю генпрокурора Юрию Пономареву.

    Поводом для обращения стало коллективное письмо жителей 35-го микрорайона Челябинска. Во время визита Совета по правам человека на Южный Урал они пожаловались на невозможность защитить свои имущественные права в местных судах.

    Федотов направил все документы в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. В результате проверки все факты, которые были изложены в обращении, подтвердились.

    26 сентября Арбитражный суд рассмотрит дело об афере с земельными участками в Челябинском районе Тарасовка суммарной стоимостью почти в полмиллиарда рублей.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #суд #челябинск #афера #совет по правам человека
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