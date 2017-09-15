Бронзовый памятник Столыпину установят в Челябинске

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Челябинск, 15 сентября. Монумент Петру Столыпину устанавливают в Челябинске. По информации региональных СМИ, бронзовая статуя будет смотреть в сторону Кировки.

Общая стоимость изготовления и установки памятника оценивается в 26 млн рублей. Согласно проекту, высота скульптуры составит четыре метра.

Возведение памятника началось еще в 2015 году.

Напомним, что в 1910 году Столыпин приезжал в Челябинск. Тогда в городе была эпидемия холеры. Визит реформатора способствовал решению многих проблем. Он также помог избавить город от антисанитарии.

После визита Столыпина в Челябинске открыли центральный водопровод.