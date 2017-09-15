Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Роспотребнадзор рассказал о результатах инспекции по вирусу Коксаки в Турции‍
Общество
Бронзовый памятник Столыпину установят в Челябинске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бронзовый памятник Столыпину установят в Челябинске

    17:56  15 Сентября 2017
    42

    Бронзовый памятник Столыпину установят в Челябинске

    Челябинск, 15 сентября. Монумент Петру Столыпину устанавливают в Челябинске. По информации региональных СМИ, бронзовая статуя будет смотреть в сторону Кировки.

    Общая стоимость изготовления и установки памятника оценивается в 26 млн рублей. Согласно проекту, высота скульптуры составит четыре метра.

    Возведение памятника началось еще в 2015 году.

    Напомним, что в 1910 году Столыпин приезжал в Челябинск. Тогда в городе была эпидемия холеры. Визит реформатора способствовал решению многих проблем. Он также помог избавить город от антисанитарии.

    После визита Столыпина в Челябинске открыли центральный водопровод.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #челябинск #столыпин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13480

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7533

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5599

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9128

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32549
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        76
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        533
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2629
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6633