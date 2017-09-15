Пьяная жительница Урала угодила под поезд и осталась жива

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Челябинск, 15 сентября. Жительница Урала выжила после падения под поезд. Когда женщины привезли в больницу, выяснилось, что она была пьяна, сообщает пресс-служба Уральского управления на транспорте МВД.

Инцидент произошел 15 сентября на городском участке железной дороги перегона «Тракторострой – Пассажирская». Машинист поезда применил экстренное торможение, когда заметил проходившую по рельсам женщину. Однако полностью остановить состав ему не удалось.

В результате жительница Челябинска была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Ura.Ru.