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Пьяная жительница Урала угодила под поезд и осталась жива
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    Пьяная жительница Урала угодила под поезд и осталась жива

    11:15  15 Сентября 2017
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    Пьяная жительница Урала угодила под поезд и осталась жива

    Челябинск, 15 сентября. Жительница Урала выжила после падения под поезд. Когда женщины привезли в больницу, выяснилось, что она была пьяна, сообщает пресс-служба Уральского управления на транспорте МВД.

    Инцидент произошел 15 сентября на городском участке железной дороги перегона «Тракторострой – Пассажирская». Машинист поезда применил экстренное торможение, когда заметил проходившую по рельсам женщину. Однако полностью остановить состав ему не удалось.

    В результате жительница Челябинска была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами.

    В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Ura.Ru.

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    Автор: Дима Оленин
    #челябинск #поезд
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