Автопарк скорой помощи Челябинской области пополнится 70 автомобилями

В Избранное

Челябинск, 15 сентября. Автомобильный парк скорой помощи Челябинской области пополнится 70 новыми автомобилями.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 50 карет будут закуплены на средства области, пять автомобилей будут куплены за счет областного центра, еще 15 карет выделены субъекту федеральным центром.

«В области продолжается реформа здравоохранения. Все приобретенные «скорые» будут грамотно распределены, согласно запросам муниципалитетов», — заявил губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что на начало года на балансе объектов здравоохранения области находятся 424 карет скорой помощи. Так, в прошлом году было приобретено 34 новых автомобиля, в 2015-м - 63.