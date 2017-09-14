Пациент челябинской больницы внезапно скончался после простейшей операции

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Челябинск, 14 сентября. Житель Челябинской области скончался после операции по удалению аппендицита, руководство ЦРБ проводит проверку инцидента.

В ЦРБ Аргаяшского района Челябинской области скончался 33-летний мужчина, который пережил операцию по удалению аппендицита. По словам спикера местной больницы, в ранний послеоперационный период у мужчины остановилось сердце. Администрация медучреждения проводит контроль качества оказания медицинской помощи. Известно, что у челябинца осталась супруга и двое сыновей, пишет Ura.ru