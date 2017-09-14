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Детскую поликлинику эвакуировали из-за утечки газа в Челябинске
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    Детскую поликлинику эвакуировали из-за утечки газа в Челябинске

    10:45  14 Сентября 2017
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    Детскую поликлинику эвакуировали из-за утечки газа в Челябинске

    Челябинск, 14 сентября. Посетителей и сотрудников детской поликлиники на улице 50 ВЛКСМ в Челябинске 14 сентября эвакуировали из-за сильного запаха газа, на месте ЧП дежурят спасатели и правоохранительные органы.

    Территорию челябинской детской поликлиники оцепили, полиция и экстренные службы работают на месте ЧП. По предварительным данным, речь идет об утечке газа. Всех посетителей и сотрудников медучреждения вывели на улицу.

    Пользователи в соцсетях сообщают, что на улице 50 ВЛКСМ находятся сейчас 7 машин экстренных служб. В пресс-службе регионального ГУ МЧС подтвердили сообщение о возможной утечке, однако прибывшие на место спасатели ничего не обнаружили, пишет Ura.ru

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    Автор: Ирина Селезнева
    #челябинск #газ
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